تعقيم مقر حجر العائدين من مصر إلى زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 08:10 مساء
رش وتعقيم فندق زوارة المخصص لحجر العائدين من مصر، 4 يوليو 2020. (بلدية زوارة)

أعلنت بلدية زوارة، السبت، رش وتعقيم فندق «زوارة» المخصص لحجر أهالي المدينة القادمين من جمهورية مصر العربية.

وقالت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مكتب الإصحاح البيئي بالمجلس البلدي قام بحملة رش وتعقيم للفندق لاستقبال الأهالي الذي يصلون مساء اليوم السبت قادمين من مصر.

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يشار إلى إعلان رئيس المندوبية الليبية في مصر، صالح الشماخي، تمديد الرحلات الخاصة بعودة الليبيين العالقين إلى الإثنين المقبل، بعد زيادة أعداد الراغبين في العودة، مشيرًا إلى الاتفاق مع الشركة الناقلة، وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالعودة.

ووصلت في 26 يونيو الماضي، أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار برج العرب في الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب.

رش وتعقيم فندق زوارة المخصص لحجر العائدين من مصر، 4 يوليو 2020. (بلدية زوارة)
رش وتعقيم فندق زوارة المخصص لحجر العائدين من مصر، 4 يوليو 2020. (بلدية زوارة)
رش وتعقيم فندق زوارة المخصص لحجر العائدين من مصر، 4 يوليو 2020. (بلدية زوارة)
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