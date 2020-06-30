تمديد رحلات عودة الليبيين العالقين في مصر إلى الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 12:25 مساء
وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

أعلن رئيس المندوبية الليبية في مصر، صالح الشماخي، تمديد الرحلات الخاصة بعودة الليبيين العالقين إلى الإثنين المقبل، بعد زيادة أعداد الراغبين في العودة.

وقال الشماخي إن القرار اتخذ «نظرا لتزايد أعداد المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن»، مشيرا إلى الاتفاق مع الشركة الناقلة وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالعودة، مضيفا أن الأمور تسير وفق ما جرى الاتفاق عليه مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي. 

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والجمعة الماضي، وصل أول رحلتين لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطار برج العرب في الإسكندرية في مصر على متنهما 200 راكب.

الرحلة الأولى كان على متنها 98 راكبا من المواطنين العالقين في مصر، بينما الثانية فتحمل 102 راكب، وبعد ذلك جرى إخضاع 92 منهم لحجر صحي في أحد فنادق طرابلس.

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