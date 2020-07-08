غلق مداخل ومخارج منطقة كعام على خلفية تطور الوضع الوبائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 11:07 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الأربعاء، غلق مداخل ومخارج منطقة كعام على خلفية تطور الوضع الوبائي، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

وأعلن رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، الدكتور عبدالسلام عصمان، الثلاثاء، كعام منطقة موبوءة بعد تسجيل 18 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بها، إضافة إلى حالتي وفاة.

وبعدها بساعات، أعلنت اللجنة اتخاذ ستة إجراءات لمواجهة الفيروس في كعام، حيث قررت تقديم سلال غذائية لسكان المنطقة ومواد طبية مثل الكمامات والقفازات والمطهرات، ووضع آلية لتوفير غاز الطهي لهم، كما وجهت اللجنة بغلق مداخل ومخارج المنطقة بشكل تدريجي من قبل غرفة الطوارئ بمديرية أمن زليتن، كما كلفت بالاستمرار في عملية تعقيم المنطقة من قبل فريق هيئة السلامة الوطنية زليتن.

وأمرت اللجنة بتشكيل فريق مشترك منها وبعض أهالي كعام لتوفير أية احتياجات ومتابعة الوضع الصحى بالمنطقة، ودعت إلى توفير المشغلات لفريق إدارة الرصد والتقصي من أجل زيادة عدد المسحات الأنفية، وأوصت بتأجيل إقامة صلاة الجمعة والفجر في مدينة زليتن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بـ100 دولار للبرميل تتجاوز ليبيا التحديات المالية الصعبة الناجمة عن تدهور سعر ...
ليبيا
65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا
ليبيا
وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
«المركزي» طرابلس: لم ترد أي إيرادات من قطاع الاتصالات خلال الستة أشهر الماضية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن النفيسة