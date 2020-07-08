غلق مداخل ومخارج منطقة كعام على خلفية تطور الوضع الوبائي

صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الأربعاء، غلق مداخل ومخارج منطقة كعام على خلفية تطور الوضع الوبائي، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

وأعلن رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، الدكتور عبدالسلام عصمان، الثلاثاء، كعام منطقة موبوءة بعد تسجيل 18 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بها، إضافة إلى حالتي وفاة.

وبعدها بساعات، أعلنت اللجنة اتخاذ ستة إجراءات لمواجهة الفيروس في كعام، حيث قررت تقديم سلال غذائية لسكان المنطقة ومواد طبية مثل الكمامات والقفازات والمطهرات، ووضع آلية لتوفير غاز الطهي لهم، كما وجهت اللجنة بغلق مداخل ومخارج المنطقة بشكل تدريجي من قبل غرفة الطوارئ بمديرية أمن زليتن، كما كلفت بالاستمرار في عملية تعقيم المنطقة من قبل فريق هيئة السلامة الوطنية زليتن.

وأمرت اللجنة بتشكيل فريق مشترك منها وبعض أهالي كعام لتوفير أية احتياجات ومتابعة الوضع الصحى بالمنطقة، ودعت إلى توفير المشغلات لفريق إدارة الرصد والتقصي من أجل زيادة عدد المسحات الأنفية، وأوصت بتأجيل إقامة صلاة الجمعة والفجر في مدينة زليتن.