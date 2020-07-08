وزارة الدفاع التونسية تعلن رصد تحركات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من ليبيا

أفراد من الجيش التونسي. (الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، إن وحداتها أطلقت النار أمس الثلاثاء على أربع سيارات قادمة من التراب الليبي توغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة، لافتة إلى أن السيارات الأربع لاذت بالفرار.



وأوضحت الوزارة في بيان أن «التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة المنزلة برمادة رصدت ليلة الثلاثاء 7 يوليو حوالي العاشرة ليلًا تحرّكات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي، وتوغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة على مستوى الساتر الترابي».

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وأضافت أن «الوحدات العسكرية تولت عملًا بأحكام القرار الجمهوري القاضي بالتدرّج في استعمال القوّة، إطلاق أعيرة ناريّة تحذيريّة في الفضاء لإجبارها (السيارات الأربع) على التوقف، لكنها لم تمتثل لإشارات التوقف فتم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلا أنها لاذت بالفرار».



أوضحت وزارة الدفاع التونسية أن المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض، مؤكدة في ذات الوقت أن «وحدات الجيش ستبقى جاهزة بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدّي لكلّ محاولات المسّ من سلامة تراب بلادنا وأمنها القومي عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة»، داعية المواطنين إلى التعاون بهدف الحفاظ على سلامتهم.