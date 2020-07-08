تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 01:06 صباحا
عناصر من فريق الرصد والتقصي ببني وليد أثناء تحليل الاختبارات الأولية. (الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، عن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلدية.

وبحسب بيان ‏إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليو م ، فإن فرق التقصي بدأت بحصر المخالطين.

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