شكوى ضد إدارة مركز برقن الصحي بمنطقة الشاطئ لمخالفته الاشتراطات الصحية

مقر مركز صحي برقن بوادي الشاطئ. (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على فيسبوك)

أحال مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شكوى ضد إدارة مركز برقن الصحي بوادي الشاطئ، لتقاعسهم عن تنفيذ الاشتراطات الصحية القياسية المعمول بها.

ووجه فريق التفتيش الشكوى إلى كل من جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن وكل الأجهزة الضبطية في منطقة الشاطئ، بعد أن تبين لهم في زيارة ثانية أن إدارة المركز الصحي لم تطبق الاشتراطات الصحية التي نبهت لها في زيارة أولى.

وذكر فريق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك» أنه لم يجد أي تعاون من قبل مدير إدارة المركز الصحي، الذي برر فساد المنشأة وعدم نظافتها بأنه لا يوجد قانون، ضاربا بعرض الحائط كل اللوائح القانونية.