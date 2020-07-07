إدارة الكهرباء بطبرق تحذر المواطنين من حرق القمامة بجانب أعمدة الإنارة

تجمعات قمامة بالقرب من أحد أعمدة الإنارة. (الإنترنت)

نبهت إدارة الكهرباء بطبرق المواطنين بعدم حرق القمامة بالقرب من أعمدة الإنارة وخاصة بالمنطقة القريبة من سوق العرب.

وحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء بطبرق، فإن مواطنين قاموا بحرق أعمدة إنارة بالقرب من سوق العرب بحجة تجمع أكوام القمامة بالشارع، وأن شركة النظافة لا تقوم بعملها على أكمل وجه.

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وأضاف المكتب أنه سيتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بحرق القمامة بالقرب من أعمدة الإنارة، بالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية طبرق ومديرية الأمن.