«تسييري طبرق» يبحث سبل دفع مستحقات الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 01:20 صباحا
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان. 6 يوليو 2020. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، الإثنين، مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة المهندس طاهر طيب، سبل دفع مستحقات الشركات المنفذة لعدد من المشاريع داخل المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية، إن الشركات المنفذة لعدد من مشاريع داخل طبرق تطالب المجلس التسييري للبلدية، بضرورة مطالبة وزارة الحكم المحلي لصرف المستحقات الخاصة بالشركات لكي يسير العمل بنسب إنجاز متقدمة.

وأضاف المكتب أن من بين هذه المشاريع طريق الشهيد عبدالفتاح يونس، الذي يجري العمل بِه ويصل طوله إلى 20 كيلومترا داخل طبرق، وطريق شيخ الشهداء عمر المختار الممتد من المركز الطبي حتى طريق النيبو ويصل طوله إلى 7 كيلومترا، وطريق حي عبدالمنعم رياض التابع لقطاع المرافق والإسكان.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز مسعود الوهراني، وكيل ديوان البلدية المكلف، وعدد من المهندسين التابعين لجهاز الإسكان والمرافق.

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