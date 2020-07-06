تسجيل أعلى حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 02:27 صباحا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، منذ قليل، استلام 632 عينة لفيروس كورونا المستجد، يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020.

وجاء توزيع العينات كالتالي:

- المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (363) عينة.
- مختبر فرع المركز سبها عدد (70) عينة.
- مختبر فرع المركز مصراتة عدد (64) عينة.
- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (12) عينة.
- مختبر طرابلس الجامعي عدد (24) عينة.
- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (99) عينة.

ووفق البيان المنشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، كانت النتائج كالتالي:

- عدد (575) عينة سالبة.
- عدد (57) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:
- عدد (22) حالات جديدة.
- عدد (35) حالة مخالطين.

ومن ضمن العينات السالبة تماثل عدد (3) حالات للشفاء، في حين سجل المركز عدد (5) حالات وفاة، في حصيلة وفيات هي الأعلى في ليبيا بسبب الوباء خلال 24 ساعة.

وبهذا البيان يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 1046 حالة، منها 753 حالات نشطة، و261 حالة شفاء و32 حالة وفاة.

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