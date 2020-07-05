«مكافحة الظواهر السلبية» يحذر من طباعة شعارات القيادة العامة على المركبات المدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 09:26 مساء
أحد عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية خلال حملة مرورية, 24 نوفمبر 2019 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

حذر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أصحاب محال بيع كماليات السيارات بأجدابيا، من بيع الأشرطة اللاصقة المُعتمة للزجاج أو طباعة الشعارات الخاصة بالأجهزة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقُوات المُسلحة وتركيبها على المركبات المدنية نهائيا.

وشدد الجهاز، في بيان اليوم، على عدم إصدار وتركيب الشعارات بالمركبات العسكرية إلا بتصريح أمني أو بكتاب رسمي من الجهة الأمنية التابعة لها المركبة الآلية.

وأكد ضرورة الالتزام والتقيد بهذا التعميم ابتداءً من إعلانه، مؤكدا أن وحداته ستنطلق بالتفتيش على كل المحال بالمدينة، و«كل من يُخالف هذا القرار ستتعرض بضاعته للمُصادرة وإغلاق المحل الخاص به، وضبطه وإحالته للتحقيق حسب اللوائح والقوانين المعمول بها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»
منوعات
في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا»
ليبيا
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
وزير الدفاع التركي: ماضون في الوقوف إلى جانب ليبيا ولن نتراجع
ليبيا
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا»: 10% ممن فقدوا حاسة الشم أو التذوق لا يستعيدونها