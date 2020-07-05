«مكافحة الظواهر السلبية» يحذر من طباعة شعارات القيادة العامة على المركبات المدنية

أحد عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية خلال حملة مرورية, 24 نوفمبر 2019 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

حذر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أصحاب محال بيع كماليات السيارات بأجدابيا، من بيع الأشرطة اللاصقة المُعتمة للزجاج أو طباعة الشعارات الخاصة بالأجهزة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقُوات المُسلحة وتركيبها على المركبات المدنية نهائيا.

وشدد الجهاز، في بيان اليوم، على عدم إصدار وتركيب الشعارات بالمركبات العسكرية إلا بتصريح أمني أو بكتاب رسمي من الجهة الأمنية التابعة لها المركبة الآلية.

وأكد ضرورة الالتزام والتقيد بهذا التعميم ابتداءً من إعلانه، مؤكدا أن وحداته ستنطلق بالتفتيش على كل المحال بالمدينة، و«كل من يُخالف هذا القرار ستتعرض بضاعته للمُصادرة وإغلاق المحل الخاص به، وضبطه وإحالته للتحقيق حسب اللوائح والقوانين المعمول بها».