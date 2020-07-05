شركة الكهرباء: دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة إلى الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 01:41 مساء
محطة كهرباء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة المزدوجة إلى الخدمة، فجر اليوم الأحد، بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها بقدرة إنتاجية 250 ميغاوات

وتوقع منشور صادر عن الشركة «دخول مولد البخار الخاص بها غدًا بقدرة 100 ميغاوات»، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوهت الشركة إلى «الجهود الكبيرة لفنيي ومهندسي محطة مصراتة للدورة المزدوجة»، مشيرًا إلى «توفر الميزانية التشغيلية في نهاية 2019، التي حُرمت منها الشركة أكثر من ثلاث سنوات».

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