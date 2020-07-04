عقوب يطالب بالتقيد بتوصيات اللجنة الطبية حول إجراء التحاليل للعائدين من الخارج

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (الإنترنت)

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم السبت، مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية ورؤساء اللجان الاستشارية الطبية ومديري مراكز العزل الصحي ورؤساء فرق الرصد والتقصي بالبلديات بالتقيد والالتزام بتوصيات اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة وباء «كورونا» بخصوص طريقة إجراء التحاليل للقادمين من الخارج والمحجورين والمخالطين من الدرجة الأولى، والحالات القادمة من المناطق الموبوءة، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن توصيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه لا يتم أخذ العينات إلا من الحالات التي ينطبق عليها شروط تعريف الحالة.

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وشملت توصيات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» بخصوص طريقة إجراء التحاليل للعائدين من الخارج والمحجورين ما يلي:

- بالنسبة للعائدين من الخارج تؤخذ منهم عينة «المسحة البلعومية الأنفية» عند دخولهم وتؤخذ عينة «blood rapid test» بعد مرور 14 يومًا.

- بالنسبة لحالات الخروج من الحجر الصحي تقوم الفرق بعمل تحليل «rapid test» وتحليل الأجسام المضادة .

- بالنسبة للمخالطين من الدرجة الأولى يتم حجرهم في المنزل لمدة أسبوعين، ثم تؤخذ منهم عينة «blood rapid test» وتحليل الأجسام المضادة.

- يتم أخذ جميع العينات داخل قسم الفلترة (التراياج) للحالات «sspected» الاشتباه فقط حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، والحالات التي تأتي من المناطق الموبوءة «المسحة اللعومية الأنفية».

- على حسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإنه لا يتم أخذ العينات إلا من الحالات التي تنطبق عليهم شروط تعريف الحالة حسب ما أوصت به اللجنة.

- حالات الأمراض النفسية من داخل بنغازي لا يتم أخذ عينات منهم أما الحالات القادمة من المناطق الموبوءة يتم استثناؤهم من ذلك (المسحة البلعومية الأنفيه).