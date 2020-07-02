إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 01:40 مساء
محطة أوباري الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة أوباري، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، عن حدوث إظلام تام بشبكة المنطقتين الوسطى والجنوبية، نتيجة خروج وحدات التوليد بمحطات «مصراتة المزدوجة، الخمس الغازية، الخمس البخارية، أوباري الغازية، الحديد» عن العمل.

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وقالت المحطة، إنه جار العمل من قبل فرق الهندسة والصيانة لإعادة تشغيل المحطات في الساعات القادمة، لافتة إلى أن زيادة الأحمال وعدم الاستجابة لبرنامج الطرح من بعض المناطق، والتهجم على محطات التحويل وإرهاب المناوبين وإرجاع التيار بالقوة سيؤدي إلى تكرر حالات الإظلام.

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