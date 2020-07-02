شركة الكهرباء: إظلام تام بشبكة الوسطى والجنوبية

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس حدوث إظلام تام بشبكة الوسطى والجنوبية، نتيجة خروج وحدات التوليد بمحطات مصراتة المزدوجة، والخمس الغازية، والخمس البخارية، وأوبارى الغازية، والحديد، والمرقب من الخدمة.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه جار العمل من قبل مهندسي وفنيي الشركة لإعادة التشغيل في الساعات المقبلة. ونبهت إلى أن «زيادة الأحمال وعدم الاستجابة لبرنامج الطرح من بعض المناطق والتهجم على محطات التحويل وإرهاب المناوبين وإرجاع التيار بالقوة سيؤدي إلى تكرر حالات الإظلام».

وأكدت الشركة في منشور آخر «عدم مشاركة بعض المناطق في برنامج طرح الأحمال وتكرار ظاهرة التعديات على محطات التحويل وإجبار المناوبين على إرجاع الأحمال المطروحة بالقوة، وطرد المناوبين أحيانًا في بعض المحطات مثل سوق الجمعة، والخمس، ومفاتيح، وفشلوم، والحرشة، والسراج، والرياضية، مما أدى إلى انقسام الشبكة الكهربائية وحدوث إطفاء جزئي على شرق طرابلس والمنطقة الوسطى والجنوبية». داعية البلديات والجهات الأمنية «وجب عليها التحرك فورا لمعالجة هذه الخروقات».

وفي وقت سابق اليوم، طالب المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، القوات التابعة لحكومة الوفاق بحماية 11 محطة تحويل، بالمناطق التي تواجه صعوبات في تنفيذ برنامج طرح الأحمال، نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المجموعات المسلحة والخارجين عن القانون. وفي رسالة إلى آمر الغرفة الرئيسية المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق، أوضح بن ساسي أن هذه المحطات تقع في نطاق بلديات «الزاوية، والخمس، وأبوسليم، وجنزور، وجادو، والزنتان، والرياينة، والرجبان، والعوينية، ونانوت».