العثور على أدوية محظورة في وادي الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 09:07 مساء
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلال جولة على صيدليات في الزنتان، 6 يناير 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

عثر مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب وادي الشاطئ، اليوم الثلاثاء، على بعض الأدوية المحظورة باسم «Realy Extra»، وذلك خلال جولة تفتيشية استهدفت بعض الصيدليات في المنطقة.

وقال المركز، في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سبب حظر هذه الأدوية يعود لكونها مجهولة المصدر ولا تحتوي على نشرة تعريفية تبين مكوناتها، وسبق صدور قرار بسحبها من جميع الصيدليات لضمان صحة وسلامة المستهلك.

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وأشاد البيان بمصادرة دواء «Ranitidine»، المصنع من قبل شركة «Pharco» المصرية بجميع أصنافه «الفوار أو الأقراص أو الحقن»، لافتًا إلى أن سبب سحب هذا الدواء يعود إلى تحول مكوناته إلى مواد مسرطنة حال وضعه في درجة حرارة الغرفة.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنه تم أخذ التدابير اللازمة القانونية من قبل الجهات الضبطية، ومصادرة الشحنة لإتلافها في أسرع وقت ممكن.

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