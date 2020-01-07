غلق 3 صيدليات في الزنتان لعدم التزامها بالمواصفات القياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 09:55 صباحا
غلق إحدى الصيدليات في الزنتان، 6 يناير 2020، (مركز الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إغلاق ثلاث صيدليات في الزنتان؛ لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان إن مفتشيه في الزنتان شنوا رفقة عناصر الحرس البلدي حملة تفتيشية على الصيدليات الخاصة في المنطقة، تبين خلالها عدم التزام صيدليات الجزيرة والعالمية والمدينة بالاشتراطات الصحية، وبناء عليه تقرر غلقها إلى حين توافر الشروط المطلوبة.

اقرأ أيضا إنذارات بالإغلاق إلى 3 مدارس في البيضاء

وشملت مخالفات الصيدليات «سوء النظافة، وانتهاء صلاحية بعض الأدوية، وعدم وجود ترخيص مزاولة مهنة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها وعدم التزامهم بالزي المخصص، وعدم وجود أي مستند أو مؤهل علمي للقائم بالبيع في تلك الصيدليات».

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المركز حملات تفتيشية دورية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج الجيني يخطو خطوات عملاقة في 2019