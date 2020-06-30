سيالة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية

سيالة (يمين) خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، 30 يونيو 2020. (وزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجبا، تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في ليبيا.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سيالة استقبل بوجبا في العاصمة طرابلس، وناقش معه «دور الاتحاد الأوروبي في إنجاح العملية السياسية».



وخلال اللقاء، أكد سيالة وبوجبا التنسيق بينهما لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وطرق القضاء عليه، حسب البيان.

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وفي وقت سابق اليوم، التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لبحث ملفات نزع وتفكيك الألغام، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء باشاغا والسفير الأوروبي، الذي عُقد بمقر الوزارة في طرابلس جرى خلاله استعراض العلاقات بين حكومة الوفاق وبعثة الاتحاد الأوروبي.