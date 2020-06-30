باشاغا يبحث مع السفير الأوروبي ملفات نزع الألغام ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

لقاء باشاغا وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، والوفد المرافق له، ملفات نزع وتفكيك الألغام، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء باشاغا والسفير الأوروبي، الذي جرى ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس جرى خلاله استعراض العلاقات بين حكومة الوفاق الوطني وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: «إن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دان الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات ومرتزقة حفتر في المناطق التي كانت مسيطرة عليها خلال اعتدائها على العاصمة طرابلس» في إشارة إلى القوات التابعة للقيادة العامة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى موضوع تفكيك ونزع الألغام من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس، وإمكانية دعم الاتحاد الأوروبي حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن.

كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث «ذكر رئيس البعثة أن ليبيا قامت بمجهودات جبارة في مكافحة هذه الظاهرة، مما يتطلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة الدولة الليبية في مواجهة هذه الظاهرة باعتبار أن ليبيا دولة عبور لهؤلاء المهاجرين وليست دولة المقصد»، وفق الوزارة.

وناقش المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «موضوع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».