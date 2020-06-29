طبرق تحجر أي مواطن قادم من المدن والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 29 يونيو 2020, 11:40 مساء
وسط مدينة طبرق. (الإنترنت)

نبه رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق الدكتور فرج الجالي، على ضرورة حجر أي مواطن ليبي قادم من المدن والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن القرار يأتي خوفاً من انتشار وباء كورونا في مدينة طبرق والمناطق المجاورة لها، سيتم حجر أي مواطن ليبي قادم من المناطق التي إنتشر فيها وباء كورونا، وكذلك سيتم أخذ عينات ومسحات منهم كإجراءات احترازية.

وأضاف الجالي، أنه تم مخاطبة رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية ومدير الأمن ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا طبرق عميد ميلود جواد، بضرورة تطبيق هذا الإجراء على الجميع بدون استثناء ويسري على كافة القادمين مهما كانت صفاتهم الرسمية أو الاعتبارية.

وقام المجلس التسييري لبلدية طبرق بإغلاق الحدود الإدارية للبلدية ومخاطبة البلديات المجاورة بعدم السماح للمواطنين بمغادرة بلدياتهم خوفاً عليهم من وباء كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024
رياضة عالمية
إيران تصدر أمر اعتقال لترامب بتهمة اغتيال سليماني.. وتطلب من الإنتربول إصدار ...
دولى
المركزي بطرابلس: الكبير يلتقي إردوغان لبحث «الموضوعات المشتركة»
ليبيا
ضوء أخضر في الصين لاستخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا
دولى
إصابات في 7 بلديات بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة
ليبيا
قتل الجنود الأميركيين في أفغانستان.. قصة روتها «نيويورك تايمز» ونفاها ترامب ...
دولى
لجنة الطاقة بمجلس النواب: «الوفاق» سبب تأخير إعادة تصدير النفط
ليبيا
بالفيديو.. الإعلامية الكويتية حليمة بولند تتحدث من جديد عن علاقتها بالقذافي
منوعات
ضغوط على ترامب ليضع كمامة مع تزايد القلق من استمرار تفشي «كوفيد-19»
دولى
«أوقاف الوفاق» تعتزم الإذن بإقامة صلاة الجمعة ببعض المساجد وفق ضوابط محددة
ليبيا
الأمم المتحدة: أكثر من 100 قتيل وجريح بانفجار ألغام زرعت جنوب طرابلس
ليبيا
العيساوي يكشف لقناة «الوسط» قضايا الاحتكار وأهمية رفع الدعم والرسم على الصرف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصابة بـ«كورونا» تنجب طفلا وهي في غيبوبة