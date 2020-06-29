طبرق تحجر أي مواطن قادم من المدن والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا

وسط مدينة طبرق. (الإنترنت)

نبه رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق الدكتور فرج الجالي، على ضرورة حجر أي مواطن ليبي قادم من المدن والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن القرار يأتي خوفاً من انتشار وباء كورونا في مدينة طبرق والمناطق المجاورة لها، سيتم حجر أي مواطن ليبي قادم من المناطق التي إنتشر فيها وباء كورونا، وكذلك سيتم أخذ عينات ومسحات منهم كإجراءات احترازية.

وأضاف الجالي، أنه تم مخاطبة رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية ومدير الأمن ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا طبرق عميد ميلود جواد، بضرورة تطبيق هذا الإجراء على الجميع بدون استثناء ويسري على كافة القادمين مهما كانت صفاتهم الرسمية أو الاعتبارية.

وقام المجلس التسييري لبلدية طبرق بإغلاق الحدود الإدارية للبلدية ومخاطبة البلديات المجاورة بعدم السماح للمواطنين بمغادرة بلدياتهم خوفاً عليهم من وباء كورونا.