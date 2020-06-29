الأرصاد: رطوبة عالية على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 10:58 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (29 يونيو). (أرشيفية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين،  اعتدالا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن الحرارة تبقى مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى مصراتة سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على المناطق القريبة من الساحل. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و35 درجة مئوية علي الساحل، وبين 36 و38 درجة مئوية على الدواخل.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، و تصل 35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير. تازربو
السماء صافية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و 39 درجة مئوية.

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