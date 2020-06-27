الرئاسة الجزائرية: توافق في وجهات النظر بين تبون وماكرون حول الأزمة الليبية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثت آخر تطورات الأزمة الليبية وشهدت توافقا في وجهات النظر حولها.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم، فإن الرئيسين استعرضا العلاقات الثنائية بهدف استئناف الاتصالات على أعلى مستوى وإعادة دفع التعاون في جميع المجالات.

وتبادل رئيسا البلدين الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل وفي ليبيا، والتي حصل بشأنها توافق في وجهات النظر.

الكرملين: بوتين وماكرون قلقان من استمرار الأعمال العدائية في ليبيا

وأمس الجمعة أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقهما المتبادل لاستمرار الأعمال العدائية في ليبيا، وذلك خلال محادثات جمعتهما عبر «فيديو كونفرانس» تناولت قضايا ثنائية ودولية وإقليمية، ونقل مقتطفات منها «الكرملين».

وقال الكرملين في بيان، إن بوتين وماكرون تحدثا «لصالح وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف الحوار بين الليبيين وفقا لقرارات مؤتمر برلين» المنعقد في 19 يناير الماضي، وقرار مجلس الأمن 2510 الذي عززها.

كما أكد الرئيسان ضرورة «توحيد الجهود الدولية من أجل تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة» الليبية.