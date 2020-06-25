شحنة متعلقة بتحاليل «كورونا» تصل مطار معيتيقة قادمة من تركيا

شحنة مواد تشغيلية خاصة بأجهزة الكشف عن فيروس «كورونا» تصل مطار معيتيقة قادمة من تركيا، 25 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

وصلت شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المسّتجد» إلى مطار معيتيقة الدولي قادمة من تركيا، اليوم الخميس، على متن الطائرة «إيرباص A330» التابعة للخطوط الليبية.

وتمثل هذه الإمدادات الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس «كورونا» بالمختبرات المرجعية في مدينتي سبها ومصراتة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية بمدينة طرابلس، حسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

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وتحوي الشحنة ثلاثة أجهزة «PCR»، وعشرة آلاف قطعة من الأداة «Nasal Swab» المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص «PCR»، إلى جانب أربعين ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection Kit) و BIO SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100)) وعشرة آلاف قطعة من (Viral Transport Swap).

وقال مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة، محمود بن محمود، إن هذه الشحنة تمثل احتياجات المختبرات المرجعية بمدينتي سبها ومصراتة واللازمة لإجراء فحوصات مخبرية بمعدل 300 عينة في اليوم، حسب البيان.

شحنة مواد تشغيلية خاصة بأجهزة الكشف عن فيروس «كورونا» تصل مطار معيتيقة قادمة من تركيا، 25 يونيو 2020. (صحة الوفاق)