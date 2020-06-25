شحنة مشغلات خاصة بتحاليل «كورونا» تصل مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 01:25 صباحا
شحنة مواد تشغيلية خاصة بأجهزة الكشف عن فيروس «كورونا» تصل مطار معيتيقة قادمة من تركيا، 24 يونيو 2020. (صفحة المطار على فيسبوك)

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، مساء الأربعاء، طائرة الخطوط الجوية الليبية قادمة من تركيا، وعلى متنها شحنات من المواد التشغيلية الخاصة بأجهزة الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقالت صفحة إدارة مطار معيتيقة الدولي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الشحنات مخصص معظمها لمدن الجنوب الليبي.

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وأبلغ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في 18 يونيو الجاري، عميد بلدية سبها، الشاوش غربال، بتوقفه خلال يومين عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في المدينة؛ وذلك نظرًا لقرب نفاذ المشغلات الخاصة بإجراء هذه التحاليل.

شحنة مواد تشغيلية خاصة بأجهزة الكشف عن فيروس «كورونا» تصل مطار معيتيقة قادمة من تركيا، 24 يونيو 2020. (صفحة المطار على فيسبوك)
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