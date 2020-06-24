إجراء أعمال صيانة بالشبكة الكهربائية في العزيزية

أحد فنيي شركة الكهرباء خلال صيانة أسلاك في منطقة العزيزية، 24 يونيو 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إجراء أعمال صيانة في منطقة العزيزية بالعاصمة طرابلس.

ونفذت فرقة خطوط دائرت توزيع النجيلة وفرقة الإنارة العامة بإدارة الأعمال، التي شملت إصلاح عدد من خطوط الضغط المنخفض، وشد أسلاك لتغذية الأحياء في المنطقة بالتيار الكهربائي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتتواصل أعمال الصيانة التي تنفذها الشركة ضمن خطتها الحالية، إذ تمكن فنيو الشركة، أمس الثلاثاء، من إدخال نظام الإطفاء الآلي بمحطة كهرباء الرويس إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله وتشغيله وإجراء الصيانة والاختبارات اللازمة له.

وانتهى الفنيون من اختبار «النظام على المحول رقم (1) جهد 400 ميغا، وكذلك على محول الإعاقة 100 ميغا خط أبوعرقوب (Reactar Transfom) وكانت النتائج ممتازة».



كما أكدت الشركة العامة للكهرباء «تأهيل النظام على الوضع الآلي، وبهذا العمل يعتبر النظام داخل الخدمة ومحولات القدرة تحت حماية نظام الإطفاء».