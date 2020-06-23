تشغيل نظام الإطفاء الآلي بمحطة كهرباء الرويس

اختبار نظام الإطفاء الآلي بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إدخال نظام الإطفاء الآلي بمحطة كهرباء الرويس إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله وتشغيله وإجراء الصيانة والاختبارات اللازمة له، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن إدارة السلامة العامة أجرت يوم السبت الماضي 20 أبريل الجاري «أعمال الكشف على نظام الإطفاء الآلي بالغمر (Deluge Valve System) على محولات القدرة 400 ميغا بمحطة تحويل الرويس والوقوف على بعض الأعطال التي كانت تحول دون تفعيل النظام وإجراء الصيانة لها».

وأضافت أن مهندسي وفنيي إدارة السلامة انتهوا اليوم «الانتهاء من اختبار النظام على المحول رقم (1) جهد 400 ميغا، وكذلك على محول الإعاقة 100 ميغا خط أبوعرقوب (Reactar Transfom) وكانت النتائج ممتازة».

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء «تأهيل النظام على الوضع الآلي، وبهذا العمل يعتبر النظام داخل الخدمة ومحولات القدرة تحت حماية نظام الإطفاء».

وأوضحت الشركة أن إدارة السلامة العامة تسعى للوقوف على جاهزية أنظمة الإطفاء بمحطات الإنتاج والتحويل من أجل الوصول بها للوضع الآمن من الحرائق.