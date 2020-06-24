السراج ودي مايو يؤكدان أهمية العودة إلى المسار السياسي واستئناف إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 02:00 مساء
اجتماع السراج مع دي مايو في طرابلس، 24 يونيو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أهمية العودة إلى المسار السياسي، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعهما بمقر المجلس في طرابلس، اليوم الأربعاء، إذ اتفق الطرفان على «رفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرقا إلى عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث جدد السراج تأكيده ضرورة أن تكون العملية متكاملة برا وجوا وبحرا، كما وجه الشكر إلى إيطاليا على مساهمتها في عمليات الكشف عن الألغام المزروعة في المناطق السكنية.

وعلى صعيد آخر، بحث الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وأهمية استمرار التعاون بين البلدين في مواجهة الوباء.

ووصل دي مايو إلى طرابلس في زيارة قصيرة للتشاور مع المسؤولين في حكومة الوفاق، إذ أشارت مصادر صحفية إيطالية إلى أن الوزير الإيطالي ليس في جدول «مهمته الخاطفة» زيارة بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف