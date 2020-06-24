«مكافحة الأمراض» فرع زوارة يوضح حقيقة تسجيل إصابة بـ«كورونا»

مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زوارة حقيقة تسجيل حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية.

وأشار المركز إلى أنه بعد ما جاء في بيان المركز الرئيسي، يوم الأحد الماضي، بشأن وجود حالة «موجبة» في البلدية، تسلم الفرع من مركز الطب العسكري زوارة مسحة أنفية للحالة، ومسحات للمخالطين لها، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وذكر البيان أنه التحاليل المخبرية عبر جهاز الفحص الخاص بالفرع أظهرت سلبية عينات الحالة والمخالطين، وعليه تقدم المركز الوطني بالاعتذار إلى المعني بالأمر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن مركز مكافحة الأمراض تسجيل ليبيا أعلى حصيلة يومية بواقع 44 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى أربع وفيات، كما أشار إلى شفاء 16 حالة من الفيروس.