السراج وقائد «أفريكوم» يبحثان التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب بحضور قيادات عسكرية

السراج يتوسط قائد أفريكوم والسفير الأميركي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) التنسيق المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، ضمن التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماع عقده السراج وقائد «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند، اليوم الإثنين، في مدينة زوارة غرب ليبيا بحضور سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، وعدد من العسكريين الأميركيين وقيادات عسكرية ليبية بحكومة الوفاق الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار التشاور وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع «آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأميركية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وبحث التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق و(أفريكوم) في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الاستراتيجي بين دولتي ليبيا والولايات المتحدة الأميركية».

حضر الاجتماع من حكومة الوفاق كل من المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

اجتماع القادة العسكريين بحكومة الوفاق مع قادة ومسؤولي أفريكوم. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)