فريق من «الخدمات الصحية بنغازي» يزور حيا ظهرت به حالة «كورونا»

فريق طبي تابع لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، 19 يونيو 2020، (الغرفة المركزية بالإدارة)

زار فريق طبي بالغرفة المركزية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي حي السلماني، الذي ظهر به حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وشملت الزيارة الكشف على السكان الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة والحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية، حسب بيان الغرفة المركزية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

يذكر أن مستشفى الهواري العام في بنغازي استقبل أمس ثلاث حالات إصابة بـ«كورونا»؛ ليرتفع إجمالي الحالات الموجودة بالمستشفى إلى 12 حالة.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» إن الحالة تعود إلى رجل يبلغ 47 عامًا، وهو وأسرته موجودون في الحجر الصحي.

كما استقبل المستشفى في الساعات الأولى من صباح أمس حالتي إصابة تعودان لرجل ونجلته عائدين من سبها أيضا.