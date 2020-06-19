دخول حالة «كورونا» جديدة إلى مستشفى الهواري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 08:34 مساء
غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، استقبال المشفى حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الحالات الموجودة بالمستشفى إلى 12 حالة.

وقال العريبي في بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالة تعود إلى رجل يبلغ 47 عامًا، من مدينة سبها ويعمل في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة، ولافتًا إلى ذهاب الرجل إلى الحجر الصحي رفقة عائلته عند عودته من سبها.

وأشار إلى سحب عينات من الرجل وعائلته ليتضح سلبية عينات المخالطين له وإيجابية العينة المسحوبة منه، موضحًا تلقي الحالة الخدمات الطبية والاحترازية من قبل الطاقم الطبي بمستشفى الهواري.

يذكر أن مستشفى الهواري العام ببنغازي استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم، حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» تعودان لرجل ونجلته كانا عائدين من سبها.

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