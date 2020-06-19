مجلس النواب يؤجل جلسة الإثنين حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 11:55 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الجمعة، تأجيل جلسة المجلس التي كان من المُزمع عقدها بمقره بمدينة طبرق، الإثنين المقبل، حتى إشعار آخر.

وقال بليحق في بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن تأجيل الجلسة جاء بناءً على تطورات الوضع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، في البلاد وإغلاق الحدود الإدارية لمدينة طبرق، وعدد من المدن نتيجة هذه التطورات.

اقرأ أيضا غلق حدود مدينة طبرق اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر

وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الخميس، تعليماته بإغلاق حدود المدينة من بوابة وادي السهل غربًا إلى بوابة بطرونة جنوبًا اعتبارًا من السادسة صباح الجمعة، إلى حين إشعار آخر.

وأشار بوالخطابية إلى كتاب رئيس اللجنة الاستشارية، الدكتور فرج الجالي، الذي طالب البلدية، ومديرية الأمن، بضرورة إغلاق مداخل مدينة طبرق بصورة عاجلة؛ نظرًا لخطورة الوضع الحالي في المدن المجاورة، حسب البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
العدد 239 من جريدة «الوسط»: صراع أدوار يعمق الخلاف في المشهد الليبي.. وانتهاء ...
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 26) - هل ستفلس خطابات الضمان التركية بالبنوك الليبية؟
فيديو
تحذيرات من الآثار «المدمرة» للحجر على الأطفال
طب وصحة
التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جون بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة