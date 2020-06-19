مجلس النواب يؤجل جلسة الإثنين حتى إشعار آخر

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الجمعة، تأجيل جلسة المجلس التي كان من المُزمع عقدها بمقره بمدينة طبرق، الإثنين المقبل، حتى إشعار آخر.

وقال بليحق في بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن تأجيل الجلسة جاء بناءً على تطورات الوضع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، في البلاد وإغلاق الحدود الإدارية لمدينة طبرق، وعدد من المدن نتيجة هذه التطورات.

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وأصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الخميس، تعليماته بإغلاق حدود المدينة من بوابة وادي السهل غربًا إلى بوابة بطرونة جنوبًا اعتبارًا من السادسة صباح الجمعة، إلى حين إشعار آخر.

وأشار بوالخطابية إلى كتاب رئيس اللجنة الاستشارية، الدكتور فرج الجالي، الذي طالب البلدية، ومديرية الأمن، بضرورة إغلاق مداخل مدينة طبرق بصورة عاجلة؛ نظرًا لخطورة الوضع الحالي في المدن المجاورة، حسب البيان.