السيسي يستعرض مع رئيس المخابرات العامة التطورات الحالية للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 06:01 مساء
الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس المخابرات العامة. (الرئاسة المصرية)

اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، لبحث التطورات الحالية للأزمة الليبية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال راضي إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصةً في أعقاب صدور مبادرة «إعلان القاهرة» والسعي نحو تحقيق بنودها، ولا سيما وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضا «جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج».

كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجهٍ عام، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وقال راضي إن الرئيس المصري «وجه باستمرار الأجهزة المعنية في بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، وترسيخ الاستقرار المجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي».

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