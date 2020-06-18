بلدية سرت تعلن نتائج تحليل «كورونا» لأربع عينات

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت نتيجة تحليل أربع عينات لاكتشاف فيروس «كورونا» المستجد.

وقال رئيس فريق الرصد والتقصي في سرت، الدكتور هيثم أبوغرسة، إن جميع العينات جاءت نتائجها سلبية وخالية من الفيروس، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وسبق أن صرح أبوغرسة، صباح اليوم بأنه تم إرسال عينة لحالة يشتبه في إصابتها بالفيروس إضافة إلى عينات ثلاثة أشخاص مخالطين، إلى المختبر المرجعي بمدينة بنغازي، لإجراء الفحص باستخدام جهاز «بي سي آر».

وأمس الأربعاء، عقدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» في سرت اجتماعا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبدء المسح العشوائي الطبي المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

كما تطرق اجتماع اللجنة إلى عدة ملفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والاحتياجات العاجلة الواجب توفيرها للجنة الطبية، والإمداد الطبي، والحجر الصحي وفرق الرصد.