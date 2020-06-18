بلدية سرت تعلن نتائج تحليل «كورونا» لأربع عينات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 03:25 مساء
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت نتيجة تحليل أربع عينات لاكتشاف فيروس «كورونا» المستجد.

وقال رئيس فريق الرصد والتقصي في سرت، الدكتور هيثم أبوغرسة، إن جميع العينات جاءت نتائجها سلبية وخالية من الفيروس، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وسبق أن صرح أبوغرسة، صباح اليوم بأنه تم إرسال عينة لحالة يشتبه في إصابتها بالفيروس إضافة إلى عينات ثلاثة أشخاص مخالطين، إلى المختبر المرجعي بمدينة بنغازي، لإجراء الفحص باستخدام جهاز «بي سي آر».

وأمس الأربعاء، عقدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» في سرت اجتماعا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبدء المسح العشوائي الطبي المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

كما تطرق اجتماع اللجنة إلى عدة ملفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والاحتياجات العاجلة الواجب توفيرها للجنة الطبية، والإمداد الطبي، والحجر الصحي وفرق الرصد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
فرنسا: استمرار دعم تركيا حكومة الوفاق يقترن بسلوك عدائي وغير مقبول
ليبيا
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية بريطانية وتحذير مصري بشأن «ديكساميثازون» لعلاج «كورونا»