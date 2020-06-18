«صحة الوفاق» ترسل شحنة إمدادات طبية إلى مدينة هون في الجفرة

شحنة إمدادت طبية مخصصة لمرافق صحية في مدينة هون، 18 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

أرسلت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، شحنة من الإمدادات الطبية إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، لدعم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية الواقعة في المدينة.

وتضمنت الشحنة المرسلة لمستشفى العافية في هون، عشر حضانات أطفال خاصة بقسم العناية، وعشـرة أسرة عناية فائقة، و25 كرسيا متحركا، وأدوات جراحية خاصة بالعمليات الكبرى، وأخرى خاصة بالعمليات الصغرى، وثلاثة أسرة ولادة طبيعية، وخمسة أسرة كشف طبي، وعشر إضاءات طبية متنقلة، و65 سماعة طبية و75 أسطوانة أكسجين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

أجهزة تخطيط قلب

واحتوت الشحنة على جهاز موجات فوق صوتية خاص بأمراض النساء، وستة أجهزة صدمة كهربائية وثلاثة أجهزة طرد مركزي وثلاثة أجهزة تخطيط قلب وجهازين لفحص العيون وجهاز كشف النظر، وميكروسكوبين جراحيين، و50 جهازا لقياس ضغط الدم وجهازي تعقيم وجهاز موجات فوق صوتية.

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واشتملت الشحنة كذلك على مولد كهربائي، وثلاجة لحفظ جثامين الموتى، مع رافعة هيدروليكية وطاولة تشريح، وأثاث طبي متكامل للعيادات، وخمس خزانات لحفظ الأدوية.

وضمت أجهزة ومعدات طبية مرسلة إلى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض هون، متمثلّة في جهاز تصوير الثدي الشعاعي، وجهاز موجات فوق صوتية ومنظومة قارئ أفلام أشعة وطابعة أشعة، إلى جانب جهاز أشعة رقمي مرسل إلى المركز الصحي هون.