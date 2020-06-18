«صحة الوفاق» ترسل شحنة إمدادات طبية إلى مدينة هون في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 11:30 صباحا
شحنة إمدادت طبية مخصصة لمرافق صحية في مدينة هون، 18 يونيو 2020، (صحة الوفاق)

أرسلت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، شحنة من الإمدادات الطبية إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، لدعم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية الواقعة في المدينة.

وتضمنت الشحنة المرسلة لمستشفى العافية في هون، عشر حضانات أطفال خاصة بقسم العناية، وعشـرة أسرة عناية فائقة، و25 كرسيا متحركا، وأدوات جراحية خاصة بالعمليات الكبرى، وأخرى خاصة بالعمليات الصغرى، وثلاثة أسرة ولادة طبيعية، وخمسة أسرة كشف طبي، وعشر إضاءات طبية متنقلة، و65 سماعة طبية و75 أسطوانة أكسجين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

أجهزة تخطيط قلب
واحتوت الشحنة على جهاز موجات فوق صوتية خاص بأمراض النساء، وستة أجهزة صدمة كهربائية وثلاثة أجهزة طرد مركزي وثلاثة أجهزة تخطيط قلب وجهازين لفحص العيون وجهاز كشف النظر، وميكروسكوبين جراحيين، و50 جهازا لقياس ضغط الدم وجهازي تعقيم وجهاز موجات فوق صوتية.

اقرأ أيضا: تسليم شحنة إمدادات طبية لمستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس

واشتملت الشحنة كذلك على مولد كهربائي، وثلاجة لحفظ جثامين الموتى، مع رافعة هيدروليكية وطاولة تشريح، وأثاث طبي متكامل للعيادات، وخمس خزانات لحفظ الأدوية.

وضمت أجهزة ومعدات طبية مرسلة إلى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض هون، متمثلّة في جهاز تصوير الثدي الشعاعي، وجهاز موجات فوق صوتية ومنظومة قارئ أفلام أشعة وطابعة أشعة، إلى جانب جهاز أشعة رقمي مرسل إلى المركز الصحي هون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمالة المصرية