أميركا وفرنسا تناقشان مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 01:47 صباحا
مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن عقد حوار استراتيجي ثنائي افتراضي بين الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة التحدثات «الأكثر إلحاحًا»، التى تواجه البلدين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن الحوار استضافته وزارة الخارجية الفرنسية، وترأسه المدير العام للشؤون السياسية والأمنية، فيليب إريرا، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ديفيد هيل.

اقرأ أيضا دون تحديد الآلية أو الجدول الزمني.. الاتحاد الأفريقي يعتزم نشر 3 آلاف جندي بمنطقة الساحل

وناقش الحوار الثنائي الجهود المشتركة لمواجهة وباء فيروس «كورونا المستجد»، والتعاون عبر حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وملفات الأمن الأوروبي والصين، إضافة إلى قضايا إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، عزمه نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل؛ بهدف كبح انتشار الإرهابيين، ومنع تدهور الوضع الأمني، ولكنه لم يحدد آليات الانتشار والجدول الزمني.

ومنذ العام 2014، تشكل مجموعة دول الساحل التي تتخذ من نواكشوط مقرًا لها، وتضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إطارًا للتعاون الأمني والتنموي بين هذه الدول الواقعة في غرب أفريقيا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن القبض على المتورطين في واقعة الإساءة للعمالة المصرية