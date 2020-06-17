باريس: تعرض سفينة فرنسية لـ«عمل عدواني» من قبل زوارق تركية في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 03:25 مساء
سفينة حربية فرنسية. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع أنقرة، الشريك في الحلف.

وأوضحت الوزارة أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث ومضات إشعاعات رادار من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك «عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي»، وذلك في وقت يعقد وزراء الدفاع في دول الحلف اجتماعا، اليوم الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس». 

ونقلت وكالة «رويترز» اليوم عن مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية أنه ينبغي لحلف الناتو «ألا يدفن رأسه في الرمال» فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، متهما البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية أمس بيانا للرد على «اتهامات» نظيرتها الفرنسية بشأن تدخل أنقرة في ليبيا، إذ دافعت عن أنشطتها ودعمها حكومة الوفاق، واصفة سياسات باريس في ليبيا بـ«القاتمة وغير المبررة».

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