«يونيسف» تعلن برنامجا لتنمية القدرات الإبداعية لـ800 شاب في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 12:00 مساء
توقيع اتفاقية بين يونيسف وألمبارد لتنظيم برنامج تأهيلي لشباب من سرت، 17 يونيو 2020، (مكتب يونيسف في ليبيا)

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اتفاقية شراكة مع منظمة «المبادر» لتنظيم برنامج يستهدف تأهيل 800 شاب وشابة في ⁧‫سرت‬⁩ بـ«المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة؛ لتنمية إمكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وتجهيزهم للتغلب على التحديات الاجتماعية والأكاديمية والإقتصادية».

ولفت مكتب المنظمة في ليبيا إلى أن «يونيسف» ستنشئ نوادي رياضية داخل مراكز الشباب؛ ما يتيح لنحو 310 شاب وشابة فرصة صقل مواهبهم وبناء قدراتهم، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتستهدف الاتفاقية تقديم جلسات توعوية حول مبادرة المهارات الحياتية و التعليم‬⁩ من أجل المواطنة لنحو 400 من ⁧‫الأهالي‬⁩ وأفراد المجتمع في ⁧‫سرت؛‬⁩ للتعريف أكثر بالمبادرة والتأكيد على الدور الرئيسي والفعال الذي تُمثله خلال العقد الثاني من حياة ⁧‫الأطفال.‬⁩

وأشار البيان إلى أن البرنامج سينفذ على مدار عام كامل، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية في مدينة ⁧سرت‬؛ لتعزيز ثقافة الرياضة غير التنافسية والفنون والأعمال الإعلامية والإبداعية.

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