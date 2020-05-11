«يونيسف» توفر 82 طن أدوية لـ120 ألف امرأة وطفل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 12:15 مساء
شحنة أدوية مقدمة من منظمة يونيسف، 11 مايو 2020، (البعثة الأوروبية)

وفرت منظمة «يونيسف» 82 طن أدوية ولوازم أساسية منقذة للحياة، سيستفيد منها 120 ألف امرأة وطفل في ليبيا، وذلك ضمن برنامج متكامل لصحة الأم والطفل.

ويساهم في هذه المبادرة بعثة الاتحاد الأوروبي عبر برنامجها «بلديتي»، وذلك لتمكين النساء والأطفال من الحصول على الخدمات الصحية الضرورية، وذلك حسب بيان البرنامج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى سعي «يونيسف» من أجل تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتغذية في ليبيا لتفادي الأمراض والوفيات بين الفئات السكانية المستضعفة، وخصوصا النساء والأطفال، لافتا إلى أهمية تلك المستلزمات في ظل مكافحة ليبيا والعالم بأسره فيروس كورونا المستجد.

وفي 14 أبريل، أعلن مكتب منظمة «يونيسف» في ليبيا توفير 122 طنًّا من الأدوية لنحو 225 ألف امرأة وطفل، كاشفا أهمية تلك اللوازم لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل، وتعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة حياة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال.

كما سبق أن حددت «يونيسف»، بالتشاور مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق، المرافق الصحية الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الموجودة في البلديات المتضررة من تدفقات الهجرة، لتصل إلى 34 مرفقًا صحيًّا في 26 بلدية.

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