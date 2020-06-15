الفخفاخ: لائحة برلمانية حول ليبيا وضعت تونس في موقف محرج

رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، (أرشيفية: الإنترنت)

انتقد رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، مناقشة البرلمان لائحة رفض التدخل الخارجي في ليبيا، مؤكدا أن عدم تمريرها سوق لموقف خاطئ ووضع البلاد في موقف محرج.

وبعدما جدد ثبات موقف بلاده من التدخل الأجنبي في ليبيا الرافض له، قال الفخفاخ في مقابلة مع قناة «التاسعة» التونسية بثت مساء الأحد، إن بعض القضايا المبدئية التي تتبناها الدولة التونسية لا تحتاج عرض لوائح في البرلمان للمصادقة عليها.

وقال رئيس الحكومة التونسية إن تقديم لائحتين في البرلمان مؤخرا وضع البلاد في موقف محرج، إذ إن عدم مرور اللائحتين سوّق لفكرة أن تونس مع التدخل الأجنبي في ليبيا، وضد مطالبة فرنسا بالاعتذار عن فترة الاستعمار وما بعدها.

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ويعيش البرلمان التونسي على وقع نقاش حاد منذ فشل الحزب الدستوري الحر في تمرير مشروع اللاّئحة التي تقدّم بها لرفض التدخل الخارجي في ليبيا، وبعدها إخفاق ائتلاف الكرامة في تمرير لائحة تقدّم بها لمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار من الشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها.