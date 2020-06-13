«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 11:23 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بمنخفض جوي صحراوي يعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم السبت.

كما تنبأ المركز بأن تهب رياح نشطة للأتربة والغبار على بعض المناطق، مما قد يتسبب في هبوط مدى الرؤية، مشيرا إلى تسجيل درجات حرارة متوقعة بين 38 و45 درجة، ولا تتجاوز 35 درجة على مصراتة.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ غدا الأحد، لتتراوح بين 28 و33 درجة على المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الغربي مع تكاثر للسحب ورطوبة عالية نسبيا، بينما يبقى الطقس مستقرا اليوم على باقي المناطق.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الشرقي بالمنخفض الصحراوي بداية من مساء يوم غد مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة الإثنين على غالبية المناطق.

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