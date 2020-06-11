السراج يوجه بتخصيص 100 مليون دينار لـ«أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:20 مساء
اجتماع السراج مع بومطاري، 11 يونيو 2020، (حكومة الوفاق)

وجه رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، بتخصيص 100 مليون دينار للهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في عمليات «بركان الغضب»، و«البنيان المرصوص»، و«ثورة 17 فبراير».

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الخميس، لبحث الترتيبات المالية الخاصة بالهيئة، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجه السراج بالإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالهيئة، كما تناول الاجتماع أيضا ملف النازحين والمتضررين في مختلف المناطق.

يذكر أن السراج رأس اجتماعا أمس لبحث سير العمليات العسكرية، ومجمل الأوضاع بالمناطق والمدن التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق خلال الفترة الأخيرة، كما تناول الاجتماع «الإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، والترتيبات الأمنية المعتمدة في المناطق المحررة».

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