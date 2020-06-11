السراج يبحث سير العمليات العسكرية

السراج في اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

ناقش اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأربعاء، سير العمليات العسكرية، ومجمل الأوضاع بالمناطق والمدن التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق خلال الفترة الأخيرة.

حضر الاجتماع كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمري المناطق العسكرية: الغربية اللواء أسامة جويلي، والوسطى لواء محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر غرفة عمليات« سرت- الجفرة» العميد إبراهيم بيت المال.

كما تناول الاجتماع «الإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، والترتيبات الأمنية المعتمدة في المناطق المحررة»؛ وذلك بعد أيام من إعلان قوات حكومة الوفاق السيطرة على ترهونة ومناطق أخرى بعد تراجع قوات القيادة العامة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والاتحاد الأوروبي وكندا والاتحاد الأفريقي، ومن دول عربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات.