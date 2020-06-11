السراج يبحث سير العمليات العسكرية

ناقش اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأربعاء، سير العمليات العسكرية، ومجمل الأوضاع بالمناطق والمدن التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق خلال الفترة الأخيرة.
حضر الاجتماع كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمري المناطق العسكرية: الغربية اللواء أسامة جويلي، والوسطى لواء محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر غرفة عمليات« سرت- الجفرة» العميد إبراهيم بيت المال.
كما تناول الاجتماع «الإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، والترتيبات الأمنية المعتمدة في المناطق المحررة»؛ وذلك بعد أيام من إعلان قوات حكومة الوفاق السيطرة على ترهونة ومناطق أخرى بعد تراجع قوات القيادة العامة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والاتحاد الأوروبي وكندا والاتحاد الأفريقي، ومن دول عربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات.