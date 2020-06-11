السراج يبحث سير العمليات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 12:31 صباحا
السراج في اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

ناقش اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأربعاء، سير العمليات العسكرية، ومجمل الأوضاع بالمناطق والمدن التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق خلال الفترة الأخيرة.

حضر الاجتماع كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمري المناطق العسكرية: الغربية اللواء أسامة جويلي، والوسطى لواء محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر غرفة عمليات« سرت- الجفرة» العميد إبراهيم بيت المال.

كما تناول الاجتماع «الإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، والترتيبات الأمنية المعتمدة في المناطق المحررة»؛ وذلك بعد أيام من إعلان قوات حكومة الوفاق السيطرة على ترهونة ومناطق أخرى بعد تراجع قوات القيادة العامة. 

يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والاتحاد الأوروبي وكندا والاتحاد الأفريقي، ومن دول عربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تختبر عقارا كدواء ولقاح لـ«كورونا»