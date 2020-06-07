موسكو: مبادرة السيسي «أساس جيد» لتسوية الأزمة الليبية

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا «أساس جيد» لإطلاق العملية السياسية.

وأضاف بوغدانوف، في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية السبت: «نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية».

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ورحب كل من الولايات المتحدة وفرنسا والأردن والإمارات وكذلك جامعة الدول العربية بإعلان السيسي مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق من عقيلة صالح وخليفة حفتر، وتشتمل المبادرة على عدة نقاط، منها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما تتضمن مبادرة السيسي: «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)»، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية.