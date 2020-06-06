ليبيا تسجل 30 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 239

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 12:41 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل ليبيا 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 239.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الجمعة، 635 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» موزعة بواقع 270 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و86 من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و76 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و156 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و30 من مختبر مستشفى الكويفية، و17 من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

وأشار المركز إلى سلبية 605 عينات وإيجابية 30 عينة بواقع حالة سجلت بمدينة مصراتة قادمة من مدينة سبها، وحالة جديدة من صرمان، وحالة سجلت بمدينة طرابلس قادمة من براك الشاطئ، وتسع حالات مخالطين لحالة من مدينة طرابلس، و17 حالة مخالطين لحالات من مدينة سبها، وحالة جديدة من مدينة سبها.

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي إصابات «كورونا» في ليبيا إلى 239 إصابة، بينها 182 إصابة نشطة وخمس وفيات، فيما تعافي 52 شخصًا من الفيروس.

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