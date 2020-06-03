بالصور: بدء عودة أهالي مشروع الهضبة إلى منازلهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 11:20 صباحا
عدد من المواطنين يستعدون للعودة إلى منازلهم في مشروع الهضبة، 3 يونيو 2020، (مستشار وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن أهالي منطقة مشروع الهضبة جنوب طرابلس بدؤوا في الرجوع إلى منازلهم.

ونشر عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء صورا لتجمع العائلات قبل توجهها إلى المنطقة، مضيفا: «سعادة الناس لا توصف بالرجوع إلى منازلهم».

وفي 27 مايو الماضي، رصدت الشركة العامة للكهرباء بعض الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في مشروع الهضبة.

ونشرت صفحة الشركة صورا تظهر احتراق كوابل كهرباء، أشارت إلى أنها خاصة بمحطة 30 سيدي حسين، إضافة إلى أضرار لحقت بمحطة 11 كلاب الأثر.

تجمع لسيارات الأهالي قبل دخولهم إلى المنطقة
عدد من سكان مشروع الهضبة
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