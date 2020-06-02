بلدية طبرق تطالب شركة الصرف الصحي بصيانة محطة رفع وسط المدينة

إحدى محطات الرفع الخاصة بمياه الصرف الصحي طبرق. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية، طبرق فرج بوالخطابية، شركة المياه والصرف الصحي بصيانة محطة رفع بحي المنارة وسط المدينة، محذرا من حدوث كارثة بيئية فيها حال تجاهلها.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس، اليوم الثلاثاء، إن بوالخطابية دعا العاملين بشركة المياه والصرف الصحي في طبرق إلى ضرورة العمل بشكل جماعي وصيانة ومراقبة محطات الرفع والتنقية والمعالجة الخاصة بالصرف الصحي تجنبا لكارثة بيئة بالمدينة.

وأضاف يونس لـ«بوابة الوسط» أن مواطنين بحي المنارة تقدموا بشكواهم لرئيس المجلس التسييري بشن تعطل محطة الرفع الخاصة بمياه الصرف الصحي بالحي ما أدى إلى طفح المياه السوداء بالشوارع والطرقات وتلويث البيئة وإزعاج المواطنين.

وأكد يونس أن رئيس المجلس التسييري للبلدية وعد بتذليل هذه الصعاب مع الجهات ذات الاختصاص لشراء مضخات جديدة لدفع مياه المجاري إلى محطة المعالجة والتنقية بحي العودة بطبرق.

وأشار الناطق باسم بلدية طبرق إلى أن البلدية وضعت خطة شاملة وخاصة بالجوانب البيئية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.