«بلدي غدامس» يناقش تخصيص 300 قطعة أرض سكنية للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 11:57 صباحا
جانب من اجتماع المجلس البلدي غدامس مع رئيس مكتب التخطيط. (الإنرتنت)

قال المجلس البلدي غدامس إنه استدعى رئيس مكتب التخطيط العمراني بالبلدية لمناقشته حول توزيع 300 قطعة أرض سكنية للشباب للتخفيف عن معاناتهم، والتقسيم السكني المقترح.

وأوضح المجلس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مكتب التخطيط أكد عدم وجود مانع لعرض تخصيص الأراضي للشباب، «على أن تشكل لجنة لتخصيص العقارات من قبل المجلس البلدي تتولى هذا الأمر وفق الشروط التي يحددها القانون».

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ويضم التقسيم 300 قطعة أرض بمتوسط 400 متر للقطعة الواحدة، ومنها مئة قطعة مسجلة باسم مصرف «الادخار العقاري»، وفق المجلس، مشيرا إلى أن الـ100 قطعة سيتم التفاهم عليها مع المصرف لإدراجها من ضمن القطع المزمع تخصيصها.

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