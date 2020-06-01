فريق تفكيك المتفجرات يبدأ إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمناطق في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 08:02 مساء
أحد أفراد فريق تفكيك المتفجرات بإحدى مناطق عين زارة. (وزارة الداخلية)

شرع فريق تابع لمكتب تفكيك المتفجرات وتقفي الأثر بالإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، في إزالة وتفكيك الألغام بالمناطق التي استعادتها قوات حكومة بلدية عين زارة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الفريق باشر مهامه ظهر اليوم الإثنين في تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعتها القوات التابعة للقيادة العامة. مشيدة بالجهود التي تُـبذل من أجل المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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كانت وزارة الداخلية أعلنت في 23 مايو تشكيل فريق عمل مختص من ضباط وضباط صف وأفراد تابعين لجهاز المباحث الجنائية للتخلص من مخلفات الحرب والألغام والمتفجرات بالمناطق السكنية والمعسكرات بمحاور القتال، جنوب العاصمة طرابلس.

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