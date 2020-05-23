باشاغا يشكل فريقا أمنيا مختصا للتخلص من مخلفات الحرب والألغام بالمناطق السكنية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 09:30 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، تشكيل فريق عمل مختص من ضباط وضباط صف وأفراد تابعين لجهاز المباحث الجنائية للتخلص من مخلفات الحرب والألغام والمتفجرات بالمناطق السكنية والمعسكرات بمحاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الإجراء جاء بتعليمات من الوزير فتحي باشاغا، ويهدف إلى تفكيك وإبطال مفعول الألغام والمتفجرات وإزالتها باستخدام معدات وتقنيات حديثة وكذلك «كلاب الأثر» المدربة للعثور على المتفجرات.

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ورحبت الوزارة بتعاون أية منظمات دولية أو محلية متخصصة في مكافحة هذا النشاط المخالف للقانون الدولي، وجددت دعوتها للمواطنين المهجَّرين من تلك المناطق بالتأني وعدم العودة إلى حين التأمين الكامل وفقًا لمقتضيات الأمن والسلامة وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما دعت المواطنين، عندما يتقرر رجوعهم إلى التواصل مع فريق العمل بمقره الكائن بجهاز المباحث الجنائية بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، حال عثورهم على أي أجسام مشبوهة أو تثير الشك.

..  وأيضًا: «داخلية الوفاق» تدعو سكان جنوب طرابلس إلى عدم التسرع في العودة

وفي وقت سابق اليوم، كلف الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، الشرطة العسكرية والهندسة العسكرية بإغلاق الأحياء التي استولت عليها قوات حكومة الوفاق بمحاور القتال أمام الجميع، وعدم السماح للمواطنين بدخولها؛ لكونها «مليئة بالألغام والمفخخات».

وأمس الجمعة، دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المواطنين من سكان جنوب العاصمة طرابلس إلى عدم التسرع في العودة إلى منازلهم، لعدم تعريض حياتهم للخطر، مشيرة إلى احتمال وجود ألغام داخل الأحياء والمنازل في تلك المنطقة.

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