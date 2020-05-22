«داخلية الوفاق» تدعو سكان جنوب طرابلس إلى عدم التسرع في العودة

أحد أفراد قوات حكومة الوفاق يحاول إبطال مفعول لغم في أحد أحياء جنوب طرابلس، 20 مايو 2020، (بركان الغضب)

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المواطنين من سكان جنوب العاصمة طرابلس إلى عدم التسرع في العودة إلى منازلهم.

وأشارت إلى أن الأمر يعرض حياتهم إلى الخطر، مضيفة أنه من المحتمل وجود ألغام داخل الأحياء والمنازل في تلك المنطقة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بالالتزام من بالتعليمات من الجهات العسكرية بشأن عودتهم إلى منازلهم للحفاظ على حياتهم.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، «تحريك القوات» في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومترات لـ«توسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين، كما هو جارٍ في شمال وشرق وغرب البلاد».

وطالب المسماري قوات حكومة الوفاق بأن يفعلوا الشيء نفسه، في إشارة إلى تحريك القوات، «لإنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة».